Isaechia.it - Uomini e Donne, le reazioni dei protagonisti del programma alla scelta di Martina De Ioannon e a Gianmarco Steri nuovo tronista

Ieri, nel corso della nuova registrazione di, laDeha scelto Ciro Solimeno.Dalle anticipazioni (che potete leggere QUI), è emerso che, dopo la mancatada parte di, al corteggiatoreè stato proposto il trono. Il ragazzo romano ha dunque accettato di diventare: nelle prossime puntate lo vedremo sedere al fianco di Francesca Sorrentino. Ad anticipare ladie il trono affidato aè stata proprio la trasmissione. Diversamente dal solito, gli account social dihanno ‘spoilerato’ quanto accaduto durante la registrazione.Una volta compiuta laè tornata sui social (dunque non ha aspettato la messa in onda della puntata dedicata, come accade abitualmente). L’ex protagonista dell’undicesima edizione di Temptation Island (a cui partecipò insieme all’ex Raul Dumitras) ha pubblicato un post disattivando i commenti.