Torino Stato chiede 68 mln a centro sociale per danni cortei No Tav

Tg24.sky.it - Torino, Stato chiede 6,8 mln a centro sociale per danni cortei No Tav

Supera i 6,8 milioni di euro la somma chiesta dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri dell'Interno e della Difesa, costituiti parte civile, agli esponenti deltorinese processati con l'accusa di associazione per delinquere. Si tratta di un risarcimento per le spese sostenute in occasione delle scorribande antagoniste contro i cantieri del Tav in Valle di Susa, ma in qualche caso anche nel capoluogo subalpino, nell'arco di quattordici mesi fra il 2020 e il 2021. Lanci di pietre, barricate, incendi. Solo per "il ripristino dell'ordine pubblico", si legge nella memoria consegnata da Mauro Prinzivalli e Alessandra Simone, legali dell'Avvocatura distrettuale, sono stati conteggiati 4,1 milioni. Ci sono le spese di assistenza agli agenti feriti (86 mila euro), gli straordinari (135 mila euro), la messa fuori uso delle auto di servizio (40 mila euro), gli stanziamenti al personale: per presidiare i luoghi 24 ore su 24 il ministero dell'Interno ha alternato 205.