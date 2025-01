.com - Seconda Categoria / Le Torri Castelplanio e Cingolana SF campione d’inverno

Sfuma all’undici di Loroni il tentativo di fuga, sconfitta in casa dal Trecastelli mentre la formazione di Giovagnetti vince ad Esanatoglia. La Serrana e mister Azzeri si separano. Nel girone D a tagliare per primo il traguardo dell’andata è l’Ankon Dorica VALLESINA, 14 gennaio 2025 – Ultima gara del girone d’andata del girone C con sorpresa.Il passo falso dellein casa contro il Trecastelli ha permesso a tutte le rivali, e soprattutto ad Arcevia e Cupramontana, di accorciare e di rimettere tutto in discusione.Gli uomini di Sentinelli infatti hanno vinto con un rotondo 5-0 sul Borgo Molino con quest’ultimi che sullo 0-0 hanno sbagliato un penalty mentre l’undici di Ballini è andato a vincere a Serra San Quirico.mister AzzeriLa sconfitta della Serraana è costata la panchina a mister Azzeri: “Mister Azzeri è stato esonerato” – la comunicazione del club che aggiunge: “per ora si prospetta una soluzione interna, gli allenamenti verranno tenuti da elementi della società”.