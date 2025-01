.com - Roma, 4 arresti e una denuncia a seguito di controlli alle fermate della Metro C

Leggi su .com

Una serie dimirati nella periferia estcapitale ha portato all’arresto di quattro persone e alladi un’altra, nell’ambito di un’operazione contro la microcriminalità. I CarabinieriCompagnia di Frascati, impegnati in un’attività di prevenzione e repressione, hanno concentrato i loro sforzi in particolare nelle aree di Tor Bella Monaca e Tor Vergata, con un focus sullelinea Cpolitana.estGlisono avvenuti in diverse circostanze. Alla fermata di Borghesiana, un uomono e uno kosovaro sono stati sorpresi in possesso di circa 12 dosi di cocaina e 17 di crack, oltre a 500 euro in contante, un chiaro indizio di attività di spaccio. Nel quartiere di Finocchio, invece, due cittadini egiziani, a bordo di un’auto a noleggio, sono stati trovati con 24 involucri di cocaina e 23 di crack, insieme a una somma di 400 euro.