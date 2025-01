Iodonna.it - Persa la sfida con Shaila Gatta. In nomination vanno Bernardo, Amanda, Maxime e Lorenzo

La Casa del Grande Fratello perde una concorrente. Nella 22esima puntata del reality, Helena Prestes ha dovuto lasciare la Casa dopo aver perso lafinale con. Mentre Jessica Morlacchi, che aveva abbandonato l’8 gennaio dopo essere stata mandata in, è rientrata per un confronto con Luca Calvani e Helena Prestes e per chiudere i conti in sospeso. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Stasera al “Grande Fratello”: 5 concorrenti ine il ritorno di Jessica Morlacchi Grande fratello, 5 concorrenti inNel corso della serata sono andati incinque concorrenti: Helena Prestes,, Ilaria Galassi, Tommaso Franchi e Luca Calvani.