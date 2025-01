Pallanuoto le nuove regole Campagna | Gioco più veloce Tanti gol estro fatica e allenamento

Leggi su Ilfaroonline.it

Lasi testa. Campo da 25 metri. Primo possesso da 25 secondi, secondo da 15. Un amen per tirare. Continui ribaltoni. Punteggi che assumono proporzioni. Var a chiamata. Due per squadra, se fallisci il primo perdi il secondo.piùper atleti superallenati. Sette giocatori di movimento, con l’attaccante che può diventare portiere ad una mano; 14 a referto.I primi esperimenti in coppa del mondo, ad Otopeni, hanno premiato la Spagna, avanti a Ungheria, Grecia, Montenegro, Croazia e Giappone, qualificate alla finale. Fuori dalle migliori la Serbia tricampione olimpica e gli Stati Uniti di bronzo.L’Italia era presente col ct Alessandro, coinvolto dai membri del comitato tecnico, dai colleghi allenatori. La sua parola è importante, ha il peso dell’esperienza, di 40 anni di successi ed evoluzioni.