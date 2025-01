Oasport.it - NBA, i risultati della notte (14 gennaio): Lakers e Clippers tornano in campo. Vittoria per i Pistons

Un’altradi NBA si è disputata negli USA ed erano 6 le partite in programma. Tra queste spiccavano Los Angeles-San Antonio Spurs e Los Angeles-Miami Heat, con le due franchigie californiane che tornavano inin casa dopo i rinvii dovuti ai tremendi incendi che hanno colpito LA. Ecco come è andata.Importanteesterna per i Detroitche battono i New York Knicks 119-124. Ottimo primo quarto per Fontecchio e compagni, che vanno sul +11, ma nel secondo parziale si fanno rimontare e superare dai Knicks. Ma dopo l’intervallo riprendono a correre gli ospiti e pur senza scappare mai via non permettono a New York di rientrare, anche grazie ai 36 punti di Cade Cunningham.di misura, invece, per i Toronto Raptors che battono Golden State Warriors 104-101.