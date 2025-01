Ilnapolista.it - Napoli su Werner, Postecoglou: «Ha un problema al tendine, ora non possiamo lasciar andare nessuno»

Leggi su Ilnapolista.it

Il tecnico del Tottenham Ange, in conferenza stampa, ha commentato l’interesse delper Timo. L’attaccante potrebbe infatti sostituire Khvicha Kvaratskhelia, pronto ad approdare al Psg nelle prossime ore.su: «Ha unal»Tuttavia,, alla vigilia del match contro l’Arsenal, ha chiarito in merito al tedesco:«Timoha unaldel ginocchio, stiamo aspettando i risultati degli esami».E sul sondaggio fatto dal:«Al momento nonpermetterci di. Alcuni dei giovani giocatori, Alfie Dorrington, sono andati in prestito e probabilmente faremo lo stesso per il giovane Will Lankshear perché non ha giocato molto. A parte questo, stiamo valutando nuovi arrivi se dovesse succedere qualcosa».