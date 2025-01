Lettera43.it - Messina, 26enne uccide la madre con 15 coltellate

Tragedia a, dove Giosuè Fogliani, 26 anni, ha ucciso laCaterina Pappalardo, di 62 anni, nell’appartamento di famiglia in via Cesare Battisti. L’omicidio, avvenuto intorno alle 13, sarebbe stato l’epilogo di un violento litigio tra i due. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe inseguito la, spruzzandole spray al peperoncino, per poi colpirla con almeno 15.Le indagini per appurare il moventeLe urla della donna hanno allarmato i vicini, che hanno prontamente avvertito le autorità. All’arrivo della polizia, ilha aperto la porta di casa ancora sporco di sangue, ammettendo l’omicidio. Le indagini mirano a ricostruire con precisione i fatti e a determinare il motivo che ha spinto ilal gesto. Al momento, si ipotizza che il ragazzo possa avere sofferto di problemi psichici.