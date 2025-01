Quotidiano.net - Los Angeles in fiamme. I venti tornano a soffiare. Danni per 250 miliardi

Leggi su Quotidiano.net

Gli eroi del fuoco adesso hanno le ali. I giganteschi aerei cisterna giunti dal Canada che spargono liquido rosso in grado di rallentare ledella California sono gli unici a offrire speranza ad una Losche nelle prossime ore rischia di venire completamente aggredita dalle. La situazione si aggrava, anche perché isono tornati a. Da Messico, Texas, Nevada e ancora dal Canada sono in arrivo centinaia di unità speciali con decine di cani cercapersone. Il governatore Gavin Newsom ha sospeso per due anni la rigida legge che protegge l’ambiente per facilitare la ricostruzione: il rientro delle persone nelle loro case i progetti potranno iniziare subito. Anche perché gli affitti stanno letteralmente schizzando: secondo alcuni esperti del settore, i rincari avrebbero già sfondato il 20%, nonostante una legge proibisca di alzare i prezzi oltre il 10%, rispetto all’annuncio o al canone in essere, quando è in vigore lo Stato di calamità.