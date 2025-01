Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2025 in DIRETTA: Casse secondo, Schieder stupisce. Guida Striedinger

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLO SLALOM FEMMINILE DI FLACHAU ALLE 17.45 E ALLE 20.45 14.15: Segnali positivi dagli azzurri impegnati nella primadi. Ce ne sono ben quattro nella top 10,quarto, Innerhofer ottavo e Paris decimo. Il miglior tempo è stato fatto segnare dall’austriaco14.13: Ritardo pesante per l’ultimo degli azzurri, Bernardi che chiude a 6?53 dalla testa ed è 50mo14.11. A un passo dai primi 30 l’azzurro Franzoni che è 32mo a 3?99 dalla testa, lasciando une mezzo nell’ultimo tratto di gara14.09: Non è partito Emanuele Buzzi14.06: Si inserisce al 29mo posto il francese Sam Alphand a 3?50 dalla testa14.03: Bene l’azzurro Benjamin Jacques Alliod che, pur perdendo qualcosa di troppo nel finale, si inserisce in 26ma posizione a 3?41 dalla testa13.