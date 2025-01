Oasport.it - LIVE Musetti-Arnaldi 7-6, 4-6, 5-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: il toscano si salva da 15-40 e può rispondere per chiudere il set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Sorpresodal recupero molto profondo di, che chiude con lo smash a rimbalzo.5-5 Orripilante rovescio di, errore gratuito in palleggio pesantissimo, senza aver minimamente forzato. 3h03? di gioco: CINQUE PARI!40-30 Sulla riga la seconda, il nastro porta in corridoio il dritto di.Seconda.30-30 Ennesima smorzata, la terza di fila che dà il punto aadesso deve tirare fuori una prima.30-15 Gran risposta die contropiede vincente.30-0 Servizio e rovescio in contropiede vincente.15-0 Largo di pochissimo il recupero in slice di, attacco a segno di dritto.Sono 10 i break totali sin qui, diciamo chefarebbe carte false per ottenere l’undicesimo (6° per lui).5-4 Attacco di dritto e comoda volèe, il tutto scaturito da un’altra smorzata senza senso logico del ligure.