Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders al comando tra le moto, a breve si parte tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.36– Al momento l’unica classe che ha preso il via è quella dellee in testa, neanche a dirlo, c’è l’australiano Danielche all’intermedio dei 217 km ha un vantaggio di 2’32” nei confronti dello spagnolo Canet e di 2’47” sul cileno Cornejo Florimo. Aumenterebbe ancora quindi il vantaggio diin classifica generale.7.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella nonadella.Programma, orari e tv della giornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladella nona frazione della. La “corsa più dura del mondo” entra sempre più nelle fasi decisive, dato che la gara si concluderà il 17 gennaio. Laodierna sarà più rapida delle precedenti. Il chilometraggio parla di 357 per quanto riguarda le prove speciali e 232 di trasferimento.