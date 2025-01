Ilgiorno.it - Legnano? Non c’è. Il Governo crea una serie di francobolli sul Palio in diverse città ma dimentica il Carroccio

(Milano) – Il ministero delle Imprese e del Made in Italy prepara per l'anno in corso unatematica diche celebrerà le eccellenze del patrimonio culturale Italiano, con un focus particolare sulle rievocazioni storiche. Saranno trattati ildi Siena, ildi Asti, ildei Normanni di Piazza Armerina, la Giostra del Saracino di Arezzo e le Giostre della Quintana di Foligno e Ascoli Piceno. Nella lista manca ildiche, secondo molti, sarebbe secondo per importanza soltanto a Siena. Unanza oppure la prova che da qualche tempo a questa parterimarrebbe relegata a ruolo da comprimario di tutte le altre rievocazioni storiche su e giù per la Penisola? Certamente non un buon biglietto da visita per il rilancio delin sala legnanese, considerato che un francobollo ne avrebbe sancito l'assoluta importanza ben fuori dagli spazi cittadini.