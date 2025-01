Lanazione.it - Italia Viva: incontro con l’assessore regionale Saccardi

Arezzo, 14 gennaio 2025 – Giovedì 16 gennaio alle 18 in Sala del Consiglio comunale di Sansepolcro, il coordinamento diValtiberina e della Provincia di Arezzo organizza unsul tema della gestione dell’Ente Irriguo (EAUT). Da quel 29 dicembre 2010, quando ci fu il cedimento della Diga di Montedoglio, il territorio della Valtiberina e dell’Alto Tevere ha chiesto a più voce la rappresentanza nella gestione dell’ Ente Acque Umbre Toscane per sensibilizzare i problemi che da quel giorno i cittadini sentono e per valorizzare meglio la Diga. L’verterà sull’importanza della rappresentanza amministrativa, sulla gestione dell’acqua nel territorio e sul futuro del bacino. Introduce e modera Francesco Del Siena che dichiara “L’vuole essere il punto di arrivo di un lavoro di anni delall’Agricoltura della Regione Toscana Stefaniae del suo omonimo assessore della Regione Umbra, per dare ai territori una vera e importante rappresentanza nell’ente di gestione della Diga di Montedoglio.