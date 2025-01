Bubinoblog - ISOLA DEI FAMOSI: ILARY BLASI O SALTA TUTTO! MEDIASET PENSA PERÒ AD ALTRE CONDUTTRICI

L’deidovrebbe tornare in primavera su Canale 5, come consuetudine in coda al Grande Fratello. Il futuro del reality dell’Honduras pare legato ad.Ovvero o conduce lei e con un cast di primissimo piano o non se ne fa nulla e ciao ciao. Questo è il sunto degli ultimi retroscena pubblicati dal sempre ben informato Tvblog.Dopo la fallimentare edizione 2024 affidata a Vladimir Luxuria, la casa di produzione Banijay punterebbe secondo le voci di corridoio ache ora si gode il successo su Netflix.L’altra condizione di partenza per iniziare a preparare il reality è avere dei veri vip e non un cast al risparmio, altrimenti sarebbe meglio lasciare perdere.è dello stesso avviso?Il noto portale riferisce che circolano i nomi di Federica Panicucci e Elenoire Casalegno in quel di Cologno mentre dopo la disastrosa Talpa Diletta Leotta è fuori dai giochi.