Sport.quotidiano.net - Il Milan vince in rimonta, Theo Hernandez e Leao ribaltano il Como. Primo successo per Conceicao

, 14 gennaio 2025 – È partita la rincorsa alla Champions League per il. La squadra di, soffrendo, passa aine si porta a casa tre punti preziosi per rilanciarsi in zona Europa. E' ilin campionato per il neo tecnico dopo il trionfo in Supercoppa., girata fortunosa, e, scavetto, firmano il sacco al Sinigaglia nella ripresa dopo il vantaggio di Diao. Problemi in vista Juve, Pulisic e Thiaw infortunati, Morata sarà squalificato, ma intanto i rossoneri incamerano tre punti preziosi che possono rappresentare una piccola svolta stagionale, ma sotto il profilo del gioco il tecnico portoghese dovrà ancora lavorare perché per un'ora abbondante ilsi era fatto preferire.a quota 31, a meno un dalla Fiorentina e a meno cinque dalla Lazio quarta.