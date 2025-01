Iodonna.it - I suggerimenti di un esperto dell'orientamento scolastico per prendere la decisione giusta, qui e ora, su misura per il ragazzo o la ragazza protagonista

È “la sceltaa vita”, ma fino ad un certo punto. Molti ragazzi, con i loro genitori, stanno decidendo proprio in questi giorni a quali scuole superiori iscriversi. E non è un caso che il Ministero’Istruzione e del Merito abbia posticipato i termini (ci si può iscrivere dal 21 gennaio e fino al 10 febbraio): in molte famiglie regnano ancora incertezza e confusione, sia sul percorso di studi, sia sull’istituto. Ad aiutare nella, ridimensionandone anche un po’ l’importanza e regalando qualche quota serenità nel momento crucialea scelta, ci pensa l’diLuigi Ballerini. Scuola superiore: dieci consigli utili per fare la sceltaX Leggi anche › Conto alla rovescia per le iscrizioni alle scuole superiori, medie ed elementari: come fare domanda Scuole superiori, 5 consigli per scegliereOrientatore, tra i più noti scrittori italiani per giovani (La signorina Euforbia, Io sono Zero), nonché promotore del Festival Nazionale’Innovazione Scolastica, ha scritto un Manuale (pratico) che stavi cercando per scegliere le superiori.