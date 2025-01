Ilrestodelcarlino.it - "I numeri migliorano, ma la nostra provincia resta in zona rossa"

"Per noi ogni singola vita spezzata è una tragedia. Siamo sconcertati dalla poca attenzione che il Governo ha destinato alla sicurezza sul lavoro". Così il coordinatore della Uil, Roberto Rinaldi, commenta i dati relativi ai decessi e agli infortuni sul lavoro nel 2024, esprimendo una critica severa nei confronti delle amministrazioni, sia a livello nazionale che locale. "Per noi l’obiettivo ’zero morti’ è la battaglia delle battaglie, un principio di civiltà quello che mette la vita davanti al profitto". Impegno che però non è stato considerato, dal momento che uno dei punti più contestati riguarda i limitati investimenti previsti dalla manovra finanziaria, che il sindacato giudica insufficienti: "Non è stato investito 1 euro per cercare di migliorare la situazione". Uil accende poi i riflettori su Reggio, unache, nonostante un miglioramento nei dati relativi a decessi e denunce di infortunio sul lavoro rispetto allo scorso anno, rimane una delle aree più critiche dell’Emilia-Romagna: "ina livello regionale".