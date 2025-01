Quotidiano.net - Etico, classico e contemporaneo. L’uomo di Brunello Cucinelli pronto per il ’momento nuovo’

Gli ultimi due mesi e mezzoli ha passati in giro nel mondo, volando due volte in America e altrattante negli Emirati, e poi in Cina e Dubai e in altre capitali internazionali. "Dopo la pandemia – dice l’imprenditore umanista dal quartier generale di Solomeo (Pg) – siamo ripartiti alla grande e mi sono accorto di vedere molti luoghi con occhi nuovi, captando le possibilità che ci sono".ha anche inanellato una serie di premi prestigiosi che lo riempiono di orgoglio. Nel marzo 2023 il Neiman Marcus Award, a dicembre 2023 il GQ China designer of the year, nello scorso ottobre il premio alla carriera WWD John B, Fairchild Honors, e grandi festeggiamenti nenmeno un mese fa a Los Angeles con un grande evento a Chateau Marmont dove molti attori suoi amici hanno brindato con lui, da Demi Moore a Sharon Stone e Kevin Costern.