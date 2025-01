Quotidiano.net - Eni lancia due nuove obbligazioni ibride perpetue per investitori istituzionali

Eni intende collocare oggi dueemissioni disubordinate, denominate in euro, a tasso fisso e destinate adnell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note. Le due emissioni si legge in una nota, sono volte a mantenere una struttura finanziaria equilibrata e a finanziare i fabbisogni generali di Eni. Eni ha la possibilità di rimborsare ciascuno dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi in qualsiasi momento nei 3 mesi precedenti la relativa prima reset date e, successivamente, ad ogni data di pagamento degli interessi; la prima reset date per il primo prestito obbligazionario si prevede sia a 6,25 anni dall'emissione (21 aprile 2031) e per il secondo prestito obbligazionario si prevede sia a 9,25 anni dall'emissione (21 aprile 2034).