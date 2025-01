Quotidiano.net - Dopo i cortei di Roma e Bologna. Al vaglio i video degli scontri. Il governo accelera sul ddl Sicurezza

La violenza per la violenza. La rabbia dei giovanissimi che diventa strumento di devastazione nelle mani dei soliti professionisti del disordine. Acome a, Milano, Torino. Con il pretesto di chiedere giustizia per la morte di Ramy Elgaml. Danni, vandalismi econ le forze dell’ordine, il cui comune denominatore è la presenza, al fianco di frange anarchiche e antagonisti, di tantissimi ragazzini di seconda generazione. Facce nuove della piazza, lontane dalla contestazione politica, intercettate da queste galassie un po’ per caso, un po’ per circostanza. Il tema, la morte del diciannovenne in un incidente in scooter, mentre era inseguito dai carabinieri, tocca le corde di molti giovanissimi soprattutto di origine straniera. Tuttavia, la memoria di Ramy è stata svilita, lasciando il posto al caos.