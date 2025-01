Game-experience.it - Donkey Kong Country Returns HD ha ricevuto voti positivi ma non esaltanti

Leggi su Game-experience.it

In questi minuti è scaduto l’embargo per le recensioni diHD, nuova versione del gioco per Nintendo Switch con protagonista l’iconico scimmione di Nintendo che hadei, ma comunque nonperché più bassi di quelli ricevuti da: Tropical Freeze per Nintendo Switch ormai qualche anno fa.Dando un’occhiata come sempre a Metacritic scopriamo che il titolo gode al momento della stesura di questo articolo di una media voto di 77, ottenuta in seguito alla registrazione sul noto aggregatore didella stampa specializzata 61 valutazioni.Diamo un’occhiata qui sotto ad alcuniassegnati aReturn HD dalla stampa specializzata internazionale:Daily Star – 90Areajugones – 90Voxel – 86COGconnected – 85My Nintendo News – 85Vandal – 83ComicBook – 80GameReactor – 80Silicone – 80IGN – 80Destructoid – 80JeuxVideo.