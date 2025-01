Napolipiu.com - Danilo verso il Napoli, pronta la rescissione dalla Juventus

illa">Il difensore brasilianolaconsensuale con i bianconeri. Ilpronto ad accoglierlo.Il futuro dipotrebbe tingersi sorprendentemente d’azzurro. Il capitano dellasarebbe infatti vicino allaconsensuale del contratto con il club bianconero, in scadenza nel 2025, aprendo così le porte ad un clamoroso trasferimento al.Il difensore brasiliano, arrivato allanell’estate 2019 per 37 milioni dal Manchester City, avrebbe già un accordo di massima con il club partenopeo. In cinque stagioni con la maglia bianconera, l’ex City ha collezionato 213 presenze, impreziosite da 9 reti e 14 assist, conquistando uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.L’arrivo dialpotrebbe sbloccare la cessione di Rafa Marin al Como.