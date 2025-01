Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese contestata, servono rinforzi

La rabbia e la delusione dei tifosi hanno preso il sopravvento sulla moderazione e la vigile attesa che fin qui avevano accompagnato il loro apporto alla causa. Al "Don Mauro Bartolini" la sconfitta contro l’Atletico Ascoli è stata pesante non tanto per l’esito finale, quanto per il modo in cui è arrivata. Partita mai in discussione, terminata 2-0 in favore dei locali con un passivo che sarebbe potuto essere più pesante se solo i piceni non avessero divorato alcune ghiotte occasioni a tu per tu con il portiere. In compenso, l’undici rossoblù non è stato in grado di realizzare alcun tiro nello specchio difeso dal portiere Pompei. L’impressione è stata quella di una squadra senza grinta, con gravi lacune in fase difensiva e incapace di costruire azioni. Al triplice fischio Visciano e soci sono andati a rapporto sotto il settore occupato dai supporters ospiti che hanno espresso a chiare lettere la loro irritazione per la prova.