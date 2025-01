Romadailynews.it - Cina: promuove etichettatura dei dati per stimolare sviluppo dell’IA

Laha recentemente presentato una linea guida finalizzata are l’industria dell’dei, mentre il Paese cerca dilodell’intelligenza artificiale (IA). Entro il 2027 questo settore indovrebbe aver compiuto grandi progressi nell’innovazione scientifica e tecnologica, oltre a registrare un sostanziale aumento delle dimensioni del settore, secondo la linea guida pubblicata da organi statali come la Commissione nazionale per loe la riforma e l’Amministrazione nazionale dei. Per raggiungere gli obiettivi, il Paese mira a coltivare un certo numero di aziende influenti nel settore dell’dei, creando al contempo vari hub dideia livello nazionale che dimostrino risultati significativi e vantaggi distintivi, secondo il documento.