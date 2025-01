Movieplayer.it - Charlie's Angels, Lucy Liu non si pente dello scontro con Bill Murray: "Dovevo proteggermi dai suoi insulti"

La star di Ally McBeal e Killnon rinnega ciò che accadde sul set con il collega. Nel 2021,Liu partecipò ad un episodio del podcast Asian Enough del Los Angeles Times, e ha aveva svelato dei commenti inaccettabili e imperdonabili che ricevette dasul set di's. A quattro anni di distanza da quelle dichiarazioni, il Guardian ha interpellato di nuovo l'attrice sull'argomento, che ha ribadito di non essere assolutamente pentita di aver svelato pubblicamente quella brutta faccenda.Liu lontana dalle dinamiche di Hollywood "Non ci ho realmente pensato" ha spiegato la star "L'avrei fatto in qualsiasi situazione. Penso che quando percepisco qualcosa che non va mi proteggo. È qualcosa d'innato .