Rompipallone.it - Caos Frattesi: altro che serenità, il rischio scintille è altissimo! Il retroscena

Nonostante le smentite di Marotta continua a tenere banco la situazionein casa Inter, che però non sembra in alcun modo smuoversi dalla sua posizione. Ecco come stanno le cose.Giorno di rifinitura per l’Inter, che sta preparando la sfida al Bologna di domani sera. Il match, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A, è stato rimandato visti gli impegni di Supercoppa dei nerazzurri e sarà recuperato appunto domani. Ancora non ci sono certezze sulla formazione che Inzaghi deciderà di schierare.Attendiamo dunque la fine dell’allenamento odierno per saperne di più. Non dovrebbero esserci comunque grosse sorprese, vista la priorità che il tecnico ha sempre dato al campionato, preferendo invece operare turnazioni nei match di Champions League.I piani della società nerazzurra sul mercatoNel frattempo il mercato entra nel vivo, anche se l’Inter resta una delle squadre meno attive in questo momento.