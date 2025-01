Sport.quotidiano.net - Cambio al vertice. Pellizzoli è la nuova presidente del comitato Uisp Rimini

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lindadi Arci Servizio civile emilia-Romagna e da circa 10 anni operatrice di Arci servizio Civile provinciale, è ladeldi. È stata eletta sabato scorso all’interno del Congresso territoriale dell’Unione italiana sport per tutti della provincia di. Classe ‘84,prende il posto di Mariagrazia Squadrani, che ha guidato ladal 2021 a gennaio 2024. Ad aprire il congresso è stata proprio Mariagrazia Squadrani, che non ha presentato il classico resoconto del quadriennio di presidenza appena trascorso, ma ha deciso di lasciar parlare i colleghi al posto suo: "Non farò una relazione tradizionale – ha detto l’ormai ex– Anziché dilungarmi in un bilancio, ho fortemente voluto organizzare dei talk in cui i colleghi raccontino il lavoro che l’ha fatto in questi quattro anni e quello che ci immaginiamo di fare insieme alla nostracandidata Linda, che ringrazio personalmente, per aver accolto la sfida".