Ilfattoquotidiano.it - Cambiamento climatico, gli effetti sul cervello? Ci rende meno smart, più aggressivi ed esposti a malattie: “E’ una crisi di salute pubblica”

“Glidelsui nostri cervelli? Costituiscono unadiche viene per la maggior parte ignorata. Eppure è stato dimostrato che, ad esempio, gli alunni che eseguono test universitari in giorni caldi rischiano maggiormente di fallire: che lo stress cronico diventa clinico e la sintomatologia della depressione clinica si impenna con la perdita di paesaggio ed eventi traumatici come incendi; aumentanoportate da zanzare note per la malaria cerebrale e dalle amebe divoratrici di”. Per non parlare dell’aumento dell’tà, direttamente proporzionale a quello delle temperature. È un grido di allarme quello lanciato dal giornalista scientifico Clayton Page Aldern, in un volume per la cui stesura ha impiegato alcuni anni, The Weight of Nature (Se il tempo è matto.