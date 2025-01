.com - Bryan Adams, sold out il concerto del 22 gennaio

Leggi su .com

È ufficiale: ildiall’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, previsto per il 22, ha registrato ilout. La notizia è stata confermata questa mattina, confermando l’attesa e l’entusiasmo che circondano l’esibizione della leggendaria rockstar canadese.L’evento, parte del tour The Bare Bones Live, offrirà uno spettacolo intimo e acustico, in cuisi presenterà sul palco armato solo della sua chitarra e della sua inconfondibile voce. I fan avranno l’occasione di ascoltare i brani più celebri della sua carriera in una versione essenziale e suggestiva, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico in un’atmosfera unica.Per chi non è riuscito a ottenere i biglietti per la data romana, ha la possibilità di vedere il cantante inin altre due occasioni in Italia.