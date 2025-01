Basket Eurocup | Trento all’ultima chiamata Champions League Tortona e Reggiana per gli ottavi

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per una due giorni cruciale per le squadre impegnate nelle varie competizioni europee di. A partire dall’2024/2025, dove gli occhi sono puntati innanzitutto su, impegnata martedì 14 gennaio in casa contro Ulm. Una partita speciale per tutto l’ambiente della Dolomiti Energia, pronta a festeggiare il traguardo storico raggiunto da Toto Forray, il quale diventerà il giocatore con più presenze nella storia della competizione. Grande emozione, certamente, ma poi c’è il campo, che restituisce unache ha perso le ultime tre giornate, compromettendo in maniera seria le chance di qualificazione ai playoff. Il sesto posto è lontano tre vittorie, per cui la squadra di coach Galbiati ha un solo risultato utile: la vittoria. Servirà un’impresa contro i tedeschi, che invece vogliono chiudere al più presto il discorso, centrando un’altra vittoria dopo aver trionfato in cinque delle ultime sei partite.