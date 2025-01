Lapresse.it - Australian Open 2025: show del 18enne Fonseca, Rublev ko in 3 set

Leggi su Lapresse.it

Joaobatte Andreye avanza al secondo turno degli. Il giovane talento brasiliano, 18 anni, dopo essere passato dalle qualificazioni ha sorpreso il russo numero 10 del mondo battendolo in tre set: 7-6 (7-1), 6-3, 7-6 (7-5) in due ore e 26 minuti di gioco., attualmente numero 112 del ranking Atp, si è messo in luce alle NextGen Atp Finals vincendo il torneo e diventando così il secondo tennista più giovane di sempre a conquistare il titolo dopo Jannik Sinner. Al secondo turnoaffronterà l’azzurro Lorenzo Sonego, che ha superato in quattro set lo svizzero Stan Wawrinka.