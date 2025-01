Oasport.it - Australian Open 2025: il programma di domani (15 gennaio). Orari, ordine di gioco, tv, streaming

Il primo Slam della stagionedel tennis, gli, momento clou della stagione sul cemento, vedrà proseguire i tabelloni principali di singolare mercoledì 15: il secondo turno è spalmato su due giorni e nel day 4 del torneo si giocheranno 32 incontri, 16 maschili ed altrettanti femminili.In campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del main draw maschile: scenderà in campo un solo italiano, ovvero il lucky loser Francesco Passaro, opposto al transalpino Benjamin Bonzi, nel secondo match dall’1.00 ora italiana sul Court 13.Guarda glidi tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa quarta giornata degliverrà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la direttaverrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.