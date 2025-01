Bergamonews.it - Atalanta, è ora di ripartire: battere la Juve per dare un segnale alle rivali

Bergamo. Pari a Roma con la Lazio, sconfitta in Arabia con l’Inter, battuta d’arresto a Udine. L’ultima volta che l’non ha vinto per tre partite consecutive è stato nel mese di settembre (Arsenal, Como, Bologna), poi è iniziata la splendida serie di undici vittorie consecutive in campionato che si è interrotta nell’ultimo match dell’anno in casa dei biancocelesti. Siamo arrivati a questo: 23 giorni senza vincere sembra qualcosa di strano, quando nella realtà è quanto di più normale possa capitare anche a squadre di vertice in determinati periodi dell’anno.Questa sera però c’è una grande occasione, una doppia occasione, per poter ritrovare il successo, perchè come ha detto Gasperini dopo Udine, per giocare controntus e Napoli è sempre il momento giusto. Partite che portano stimoli, che si preparano da sole quando la caratura dell’avversario è di questo livello.