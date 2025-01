Cityrumors.it - 27enne morta sbranata dai cani di un amico: cosa non convince gli investigatori

Patricia Masithela èa causa delle ferite riportate dall’aggressione dei. Ci sono dei punti da chiarire: qualnon tornaTutto è iniziato la scorsa notte, intorno alle 3: in via Piccarello a Latina alcuni cittadini hanno chiamato i soccorsi dopo aver sentito delle urla strazianti di donna provenire dal giardino di una villetta. Si trattava proprio delle grida di Patricia Masithela,brutalmente aggredita daidi unnel giardino di casa sua, nel quale si era introdotta mentre lui non era in casa. Niente da fare per lei: èin ospedale.daidi unnon(cityrumors.it / ansafoto)All’arrivo dei soccorsi e degli agenti di Polizia, Patricia era stesa al suolo in una pozza di sangue e il branco dile girava ancora attorno.