Violenze di Capodanno a Milano il racconto di una 20enne ai pm | Accerchiata e molestata salvata a fatica dal mio compagno

“Sono stata, poi ho sentito le mani di alcuni uomini, mi hanno toccato per alcuni minuti prima che il mioriuscisse a strapparmi, con molta, da quel corridoio umano“. È ildi una ventenne di Reggio Emilia davanti alla procuratrice aggiunta diLetizia Mannella e alla pm Alessia Menegazzo. La giovane, in lacrime, ha testimoniato raccontando cosa le è accaduto la notte dimentre stava festeggiando, in piazza Duomo, l’arrivo del 2025 nel capoluogo lombardo.Ha raccontato di essere finita “dentro un corridoio umano”, “trascinata dentro e”, non riusciva ad uscirne e il suo“cercava con tutte le forze” di tirarla fuori e “solo aci è riuscito” e l’ha, cingendola e portandola via da quel “muro umano”. Nell’audizione durata circa tre ore, la vittima ha ricostruito quando – dopo aver attraversato il portico che da San Babila porta a piazza Duomo, all’altezza dell’ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II (zona sorvegliata da telecamere) – è finita in una sorta di imbuto che le ha chiuso la strada e le ha reso impossibile liberarsi da sola.