Lanazione.it - "Una partita persa per gli episodi". E ora ci sono match con due big

"Purtroppo cimancate la giusta cattiveria e il giusto atteggiamento in uno scontro diretto così importante. E’ unache abbiamo perso per gli, dove i nostri avversaristati più bravi di noi a fare la differenza". Mastica amaro Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il 2-0 incassato al Lungobisenzio contro il San Marino. Un successo che rischia di vanificare anche la vittoria ottenuta sette giorni fa con lo United Riccione e che costringe i bluamaranto a trovare qualche risultato a sorpresa contro le big del girone D. "Nel primo tempo, fino al gol del San Marino, abbiamo anche fatto una buona. Poi nella ripresa abbiamo incassato subito il secondo gol che ci ha tagliato le gambe – insiste Settesoldi -. Potevamo giocare per 180’ e non avremmo mai segnato.