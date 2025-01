Quotidiano.net - Tra tecnologia e sostenibilità: l’arte del food in mostra a Rimini

SIGEP WORLD È IL PUNTO di riferimento per l’industria delservice dolce e icona fieristica del territorio riminese, dove vengono proposte sfide sempre più all’avanguardia e tecnologiche. Ma soprattutto è un appuntamento di business che ha reso grande, città storicamente vocata all’innovazione". E se lo dice Maurizio Ermeti (nella foto a destra), presidente Italian Exhibition Group, c’è da crederci. Sono molte le novità della 46° edizione di Sigep World, The World Expo forservice Excellence, evento atteso adal 18 al 22 gennaio, a partire dal paese ospite, l’Arabia Saudita. Innovazione,e internazionalità sono le parole chiave dell’edizione 2025 della manifestazione firmata Ieg, Italian Exhibition Goup. L’expo si conferma il punto di riferimento internazionale nel panorama fieristico per le filiere di Gelato, Pasticceria, Cioccolato, Caffè, Panificazione e Pizza con 138 mila metri quadrati di offerta espositiva, 30 padiglioni dedicati e 1300 brand espositori.