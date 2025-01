Savino Del Bene Scandicci, vendicata la sconfitta dell’andata contro Busto Arsizio

Leggi su Corrieretoscano.it

Del– Eurotek Uuyba3-0 (25-18, 25-14,25-17)DEL: Bernardeschi n.e., Ribechi, Herbots 13, Castillo (L1), Ruddins n.e., Kotikova n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 1, Bajema n.e., Graziani n.e. , Nwakalor 8, Carol 9, Antropova 14, Mingardi 9. All.: Gaspari M.: Howard 1, Pelloni (L1), Van Der Pijl 3, Piva 14, Van Avermaet 4, Morandi n.e. (L2), Lualdi, Sartori 3, Obossa 2, Frosini 8, Kunzler, Boldini 1, Scola. All. Barbolini E.ARBITRI: Cesare – GrossiNon cessa l’imbattibilità casalinga stagionale dellaDelVolley, capace di imporsi in tre set sulla Eurotek Uybadavanti agli oltre 2500 accorsi a Palazzo Wanny.Herbots e compagne vendicano lasubita lo scorso ottobre alla E-Work Arena, sfoderando una prestazione corale estremamente convincente.