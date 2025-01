Lanazione.it - Quartiere di Porta Sant’Andre, il Consiglio Direttivo convoca i soci

Arezzo, 13 gennaio 2025 – Ildeldia hato l’Assemblea ordinaria deiper il giorno venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 20.30 in primazione e alle ore 21.15 in secondazione, presso la sede delin via delle Gagliarde n° 2 ad Arezzo. All’ordine del giorno sottoposto aiè prevista l’approvazione della relazione morale del2024, l’approvazione della relazione finanziaria e bilancio anno 2024, l’approvazione della relazione del Collegio dei Sindaci, la determinazione della quotaale anno 2025, la nomina della Commissione Elettorale e del Collegio degli Scrutatori e la determinazione del numero dei componenti del. Verrà esposta, inoltre, la relazione del comitato giovanile.