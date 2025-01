Ilfattoquotidiano.it - Processo telematico, Gratteri: “Flop dovuto all’arroganza. Avevo detto che non funzionava ma non mi hanno ascoltato”. Su La7

“Ricordatevi sempre che nel governo Draghi c’erano tutti i partiti tranne Fratelli d’Italia, adesso in questo governo c’è pure Fratelli d’Italia, quindi nessuno può dire che non c’entra“. È la premessa del procuratore del Tribunale di Napoli, Nicola, alla sua acerrima critica al, l’app del ministero della Giustizia che avrebbeconsentire il passaggio da cartaceo a digitale ma il cui uso è stato sospeso da diversi tribunali per numerosi malfunzionamenti.Ospite della trasmissione In altre parole (La7),spiega che ilpenaleè previsto nella riforma Cartabia del 2022 e doveva entrare definitivamente in vigore dal 1 gennaio 2025, con un perfezionamento della prima app voluta dall’ex ministra della Giustizia del governo Draghi: “Quel progetto, per il quale abbiamo già incassato i soldi della Comunità europea, prevedeva di camminare per un km e invece abbiamo percorso mezzo metro, perché con quella prima app si poteva fare solo la richiesta di archiviazione.