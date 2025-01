Ilfattoquotidiano.it - Pietro Orlandi a ‘Storie Italiane’: “I figli non si archiviano, inaccettabile vedere Emanuela trasformarsi in un pezzo di carta con un timbro sopra”

“Uno non si archivia”: questo il messaggio dei familiari dei ragazzi scomparsi nel nulla nel corso del programma di Rai 1 “Storie Italiane” che questa mattina ha ospitato tra loro anchee il suo avvocato Laura Sgrò. “L’archiviazione è questione che ho vissuto e superato. Dopo anni e anni di battaglie siamo riusciti a far riaprire un’inchiesta ma è sempre brutto quando sento pronunciare questa parola. Sono solidale con queste famiglie, è il minimo che possa fare”, ha detto il fratello della cittadina vaticana di cui non si hanno notizie dal 22 giugno del 1983. “Quando sento parlare di archiviazione – ha aggiunto– vedo come una personain undicon un, chiuso in un cassetto ed è una cosa. Magari è accettabile per un giudice che decide di archiviare, ma non per un familiare per cui è impossibile rassegnarsi.