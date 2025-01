Lanazione.it - "Paradossi fra collaboratori e occasionali"

FIRENZEAvvocati al lavoro contro i provvedimenti con cui l’Inps ha sospeso l’erogazione delle pensioni dei “quota 100“ titolari anche di collaborazioni sportive. Forti di una sentenza della Corte Costituzionale che “tutela“ le collaborazionisotto i 5mila euro annui, ma emessa quando ancora non esistevano i “co.co.co. sportivi“, i legali come Marco Checcucci stanno preparando i ricorsi contro queste "situazioni paradossali". "Istruttori, tecnici che magari prendono 200/300 euro al mese si sono visti richiedere indietro l’intera pensione percepita, per cifre che mediamente si aggirano attorno ai 35/40mila euro all’anno, a decorrere dal 2023, anno di entrata in vigore della riforma sportiva - dice Checcucci -. Qualcuno si è sentito male quando ha visto gli importi che dovrebbe rendere, tenuto conto che il lavoro sportivo prestato dai pensionati è quasi volontariato, basti pensare che ad oggi i volontari possono percepire sino a 400 euro al mese di rimborso spese forfettario".