Nuova Suzuki Jimny 2026 | foto anche ibrida forse elettrica?

Lagenerazione dellaprevista per ilpotrebbe portare cambiamenti significativi, mantenendo però il DNA iconico che ha reso questo fuoristrada compatto molto apprezzato. Ecco cosa si sa finora:EsteticaDesign Classico e Moderno:Lagenerazione dellacontinuerà a esibire il suo design squadrato e robusto, con piccoli aggiornamenti per modernizzare l’estetica e migliorare l’aerodinamica.Potrebbero esserci fari a LED e nuovi dettagli stilistici come griglie ridisegnate e cerchi in lega aggiornati.Versione a Cinque Porte:Una delle grandi novità è l’introduzione della versione a 5 porte, conosciuta comeLong, con dimensioni leggermente aumentate per migliorare l’abitabilità senza sacrificare la compattezza che caratterizza il modello.