Mister Movie | Ralph Fiennes nella nuova immagine di 28 Anni Dopo

L’universo apocalittico di Danny Boyle torna a espandersi con 28 Years Later, il tanto atteso seguito di 28 Days Later e 28 Weeks Later. Con il suo arrivo previsto nelle sale il 20 giugno, il film offre unaprospettiva sul mondo infestato dagli infetti, introducendo personaggi chiave e confermando grandi nomi nel cast.nei pdel Dr. KelsonUna delle figure più intriganti del nuovo capitolo è il Dr. Kelson, interpretato da. Unarilasciata da Empire Magazine lo ritrae coperto di sangue, emblematico dello scenario caotico del film. Ma è il commento dell’attore sul suo personaggio a destare curiosità:“Il modo in cui è sopravvissuto è molto interessante. Il pubblico presumerà qualcosa su di lui, ma poi vedrà dove andrà a parare.”Il Dr.