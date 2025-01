Liberoquotidiano.it - Mazzarino presenta candidatura Capitale cultura 2027

Leggi su Liberoquotidiano.it

Palermo, 13 gen. (Adnkronos) - Il Comune di(Caltanissetta) "accetta la sfida del cambiamento eil suo progetto diItaliana della". "Un percorso ambizioso - si legge in una nota -intrapreso dall'unica città siciliana in competizione con altre 16 importanti realtà italiane, tra cui Reggio Calabria, Pompei, Brindisi, Gallipoli, Savona, La Spezia, Pordenone, che avvia, indipendentemente dall'esito finale, un processo di riprogrammazione economica e sociale centrata sui valori dell'arte, dellae della natura. Un viaggio verso una nuova contemporaneità per i cittadini e le imprese che parte e trova ispirazione dalla propria vocazione e tradizione". Il progetto verràto il 15 gennaio 2025 alle ore 11, presso la Sala Gialla “Piersanti Mattarella” di Palazzo dei Normanni, a Palermo.