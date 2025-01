Metropolitanmagazine.it - Marina Berlusconi si scaglia contro Report: «Su mio padre peggior pattume mediatico-giudiziario»

Ieri sera, su Rai 3, durante la trasmissioneè andato in onda un servizio secondo il quale Silvio, in punto di morte, avrebbe chiesto a Marcello Dell’Utri di rifondare Forza Italia, anche a costo si affiliarsi all’estrema destra. Inoltre, ilage ha parlato dei presunti rapporti tra l’ex premier e Cosa Nostra. La primogenita del politico,, si ètail programma, definendo l’inchiesta come il «».L’imprenditrice ha dichiarato: «Rimestando per quasi due ore in un bidone di accuse sconnesse, illogiche, già smentite mille volte, utilizzando prevalentemente, addirittura, brani di puntate precedenti, e dando voce a personaggi più che screditati, la trasmissione ha tentato di riesumare le infamanti, paradossali accuse di una presunta vicinanza di mioalla criminalità organizzata.