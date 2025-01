Sport.quotidiano.net - Le pagelle degli arancioni. Maldonado ispirato, Polvani una garanzia

CECCHINI 6. La Cittadella non si vede in attacco, pomeriggio tranquillo per lui che non deve mai sporcarsi i guanti. MAZZEI 6. Torna in campo da titolare dopo oltre un mese, ma non sente la pressione. Pulito e deciso negli interventi difensivi.6,5. Il capitano neutralizza i due pericolosi centravanti avversari con scioltezza. Ma ormai non è nemmeno più una notizia. DONIDA 6. Confermato sul centro sinistra, disputa una gara attenta e senza sbavature, guadagnando la piena sufficienza. STICKLER 6. Ci mette voglia e impegno, ma a volte difetta in precisione. Difensivamente tiene botta in modo discreto (dal 35’ st DIODATO SV). FORESTA 6. La sua prima da titolare in arancione è una gara senza infamia e senza lode (dal 26’ st BASANISI 6. Benzina preziosa a centrocampo poco prima del raddoppio).