Iodonna.it - La nuova tendenza arriva dalla Scozia ed è un invito a concedersi una pausa a casa

Gennaio èto, portando con sé la malinconia post-feste, le giornate fredde e il ritorno alla routine. Sognare vacanze esotiche irraggiungibili è assolutamente naturale, ma mentre noi sogniamo, gli scozzesi offrono un’alternativa astuta per affrontare la tristezza invernale: l’hurkle-durkling, una pratica antica che sta vivendo un vero e proprio revival e che in molti stanno prendendo in prestito. Libri in vacanza: cinque Premi Strega da leggere in relax X Poltrire a letto, ma non solo: cos’è l’hurkle-durklingHurkle-durkling non è semplicemente rimanere sotto le coperte, è qualcosa di più.